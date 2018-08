Palermo, perdita di gas per la rottura di un tubo: inferno in viale Regione

Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Alle ore 19.30, dopo più di sei ore, sono state riaperte al transito le carreggiate di viale Regione Siciliana (centrale e laterale) in direzione Trapani chiuse nel pomeriggio. Alle ore 21.10 è stata riaperta alla circolazione veicolare anche la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana in direzione Catania. Resta chiusa solo la carreggiata laterale direzione Catania, all'altezza di via Atenasio per ultimare gli interventi di ripristino della conduttura del gas, che proseguiranno fino a notte.

Sul posto vigili del fuoco, i tecnici di Amg e la polizia municipale. Gli autoveicoli sono dirottati verso strade alternative in direzione Catania a partire dalla rotonda di viale Lazio e da Trapani verso Palermo dal ponte di Sferracavallo.

Il traffico è completamente in tilt, non solo in viale Regione Siciliana ma anche nelle strade parallele, che si sono inevitabilmente intasate e non riescono a contenere il grande flusso di auto. Verso Mazara del Vallo le file iniziano ben prima della rotonda di via Leonardo Da Vinci, mentre sulla A29 il traffico in entrata verso il capoluogo siciliano è paralizzato.

Sul posto i vigili del fuoco hanno confermato che una ditta manovrando una talpa di perforazione ha tranciato una tubazione di metano DN 450 a media pressione di circa 5 bar. Il gas fuori uscito si è incanalato sotto il "piano di campagna "attraverso i tombini fognari interessando un area di circa 100 metri di diametro, dove si è accertato il pericolo di esplosione. L'Amg ha provveduto a intercettare il tronco interessato. Nel raggio di circa 100m del punto della perdita sono stati evacuati gli insediamenti presenti.Sul posto sono intervenute tre squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco integrate dal Nucleo Regionale NBCR, oltre il funzionario di servizio.

