Palermo calcio, cambio nel consiglio di amministrazione: entra la figlia di Zamparini

Novità per quanto riguarda il consiglio di amministrazione del Palermo calcio: a farne parte sono entrati la responsabile amministrativa Daniela De Angeli, che da anni si occupa come ragioniera della contabilità del Palermo, e la figlia del patron rosanero Silvana Zamparini.

La nomina di quest'ultima è soggetta a condizione sospensiva in quanto non risulta ancora accettata la carica.

Il presidente del cda dell'US Palermo calcio rimane Giovanni Giammarva.

Non figura più nel cda del Palermo calcio, l’avvocato Bettini, che nel maggio scorso era stato inserito per seguire la cessione delle quote azionarie ad eventuali nuovi acquirenti.

Le modifiche sono state effettuate con atto del 12 luglio scorso.

© Riproduzione riservata