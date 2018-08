Il teatro Politeama di Palermo aperto anche il giorno di Ferragosto: visite dalle 9,30 alle 17

Aperto anche il giorno di Ferragosto dalle 9.30 alle 17. Una buona notizia per tutti i palermitani e i turisti che potranno approfittare di questa apertura, per visitare uno dei monumenti simbolo di Palermo, ossia il teatro Politeama.

Intanto, l’Orchestra Sinfonica Siciliana va in vacanza, tornando così in scena l’8 settembre all’Orto Botanico per la prima tappa del Progetto Beethoven che consiste nell’esecuzione di tutte le Sinfonie del compositore tedesco, ad eccezione della Nona.

Il teatro però resterà aperto anche per il rinnovo degli abbonamenti sette giorni su sette, appunto dalle 9.30 alle 17, anche il 15 di agosto.

