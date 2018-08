Calcio, c’è l’accordo: a Palermo il centravanti rumeno Puscas

George Puscas a Palermo. Come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è stata decisiva la mediazione dell’Inter: i rosanero hanno messo sulla bilancia un conguaglio da oltre tre milioni di euro per il trasferimento del centravanti rumeno a titolo definitivo.

Nel bel mezzo dei paletti per il fair play finanziario, questa è diventata ben presto l'unica offerta presa in considerazione del «biscione». Oggi dovrebbe già arrivare l'ufficializzazione del suo ingaggio.

