Notte Bianca del Cinema: film, musica e mostre a Petralia Sottana

In occasione della notte delle stelle, il 10 agosto a Petralia Sottana andrà in scena la Notte Bianca del Cinema.

Tante le iniziative in programma, con tanto di assegnazione dei premi ad attori e registi.

Scenario dell'evento il cine teatro Grifeo.

Fra i premiati anche l’attore Vincenzo Amato, che è stato fra i protagonisti del film di Ficarra e Picone “L'ora legale".

Per tutta la notte, saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film.

Non solo il cine teatro Grifeo ma anche il centro storico di Petralia per l'occasione si trasformerà in una "multisala naturale", dove saranno allestiti anche mostre, workshop, la presentazione di una scuola di cinema, momenti musicali, angoli angoli gastronomici che rievocheranno alla storia del cinema e della televisiva, infine casting.

Mostre anche a palazzo Pucci Martinez (Parco delle Madonie). In rassegna gli oggetti di scena del film “Nuovo Cinema Paradiso" in occasione del trentennale dell’uscita del film. Al cine teatro Grifeo invece mostra di locandine antiche e satiriche.

