Trasportavano 1000 chili di hashish a Partinico, due camionisti arrestati a Treviso

La polizia ha arrestato due trasportatori Antonino Palumbo, catanese di 58 anni, e Sergio Compostella, di Bassano del Grappa di 56 anni, con l'accusa di avere trasportato un carico di mille chili di hashish.

La misura cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della procura della Repubblica. L’attività di indagine che ha portato agli arresti è stata effettuata dagli agenti della squadra mobile palermitana coadiuvati nella fase esecutiva dai colleghi delle squadre mobili di Padova e Treviso.

Palumbo e Compostella, sono stati individuati e bloccati nei pressi di Treviso, durante una sosta all'autogrill, dove, provenienti da destinazioni diverse, si erano fermati per prendere un caffè.

Il 29 giugno scorso gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Palermo, durante un servizio nei pressi di Partinico lungo la statale 113, all’interno di una piccola stazione di servizio notarono due autotrasportatori che trasbordavano 25 sacchi di juta contenente hashish dal loro tir in un furgone più piccolo. I camionisti furono identificati in Palumbo e Compostella.

Da quel momento è iniziata un'attività di indagine per cercare di risalire ai fornitori. Nel frattempo i termini per l'arresto in flagranza erano trascorsi. Adesso con il provvedimento del gip è stato possibile bloccare i due autotrasportatori mentre bevevano un caffè all'autogrill.

Episodio simile è avvenuto pochi giorni fa, sempre sulla statale 113 tra le campagne di Partinico, dove la guardia di finanza ha sequestrato una tonnellata di hashish a bordo di un furgone Ducato. Anche in questo caso, la droga era nascosta in sacchi di juta; mentre i panetti erano tutti contrassegnati da un logo “Sky1”. Fermato e arrestato l'autista del mezzo, Giovanni Vitale, 52 anni di Partinico.

