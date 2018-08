L'Orchestra sinfonica e la partita Palermo-Vicenza: così cambia la viabilità nel weekend

Dai concerti dell'Orchestra sinfonica siciliana alla partita Palermo-Vicenza, nonostante il caldo rovente tanti gli eventi in città nel weekend. Alcuni dei quali, avranno importanti conseguenze sul traffico cittadino.

Si comincia sabato pomeriggio in zona Politeama dove si esibirà l'Orchestra sinfonica siciliana. I concerti si terranno in piazza Ruggero Settimo, che per l'occasione resterà chiusa al traffico.

In particolare, stop alle auto, dalle 20 alle 23: in piazza Ruggero Settimo, via Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e via Isidoro La Lumia, via Turati, via D. Scinà nel tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati; ancora via G. Daita nel tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati; infine, via Della Libertà, carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini/Crispi (escluse) e via R. Settimo (esclusa). Chi viene da via Archimede potrà procedere solo in direzione di via Siracusa. Sul lato destro del carreggiata laterale di monte viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta (ma la strada non verrà chiusa e sarà dunque percorribile). In via N. Garzilli all'incrocio con via Dante sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra.

Dalle 17 alle 24, inoltre, scatteranno i divieti di sosta, ambo i lati, in piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari e in via Emerico Amari, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia.

Domenica il Palermo torna in campo al Barbera per la sfida di Coppa Italia contro il Vicenza. Per la partita, in programma per le 20.30, verrà dunque istituita l'area pedonale a partire dalle 18, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà .

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino da viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o attraversare viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazzale De Gasperi e le linee raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

