Riapertura della linea ferroviaria Palermo-aeroporto, via libera dalla prefettura

Via libera della Prefettura di Palermo alla riapertura del tratto della linea ferroviaria tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino. I piani di emergenza e di soccorso sono stati approvati dal gruppo tecnico di lavoro. Sia quella della galleria Notarbartolo-Francia che l'aggiornamento del piano della galleria Capaci hanno passato il vaglio dell'organo di governo. I piani di emergenza e di soccorso hanno come obiettivo il coordinamento delle attività per fronteggiare tempestivamente un eventuale incidente nelle gallerie o nelle relative pertinenze.

Si tratta di un altro passo importante per la riapertura dell'importante tratta che potrebbe avvenire già ai primi di settembre, presumibilmente il 9 o 10 settembre.



Giovedì la tratta verrà aperta per iniziare le prove da parte di Rfi (Rete ferroviaria Italiana) dopo che a luglio sono terminati i lavori per il ripristino del collegamento ferroviario, con quasi due anni di ritardi.

