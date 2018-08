"Contrazioni ed interazioni", a Castellana Sicula la mostra di Croce Taravella

Oggi alle 18.30 apre i battenti presso le ex officine Romano, la prima mostra a Castellana Sicula dell'artista Croce Taravella.

Curata da Ninni Arcuri, resterà aperta fino al 25 agosto.

“Le opere dell’artista di fama internazionale – si legge in una nota - saranno esposte in una cornice underground nelle ex officine Romano con un allestimento originale che racchiude oltre cinquanta opere tra quadri e sculture realizzate in vent’anni da Taravella. La mostra of course sarà l’evento di punta dell’estate castellanese”.

L'esposizione non seguirà le regole di rigore delle sale museali classiche. L'ambientazione sarà quella di una ex officina dismessa, come si usa fare a New York, con lo stile alternativo definito "Industrial chic".

Si potranno osservare quadri in sospensione e basculanti che ben si sposano con un'accurata selezione per la quale l'artista ha permesso di attingere dal suo ricco archivio di tele, allumini e carte artigianali, scoprendo lavori inediti ed interessanti che riproducono scorci trafficati di automobili di New York, Roma, Berlino, Vienna e Londra che si basano sui ricordi e gli attraversamenti dell'artista.

