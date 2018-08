Il Palermo si prepara alla gara contro il Vicenza, si ferma Struna

Seduta di allenamento pomeridiana oggi per il Palermo che ha proseguito il percorso di avvicinamento alla gara di Coppa Italia di domenica contro il Vicenza.

Per i rosanero, al «Tenente Onorato» di Boccadifalco, lavoro di riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, partita a tema e una partitella in porzione ridotta del campo. Non hanno lavorato con il resto dei compagni in tre: il bulgaro Ivaylo Chochev ha proseguito il programma di allenamento personalizzato iniziato dopo l’infiammazione al tendine d’Achille sinistro; Simone Lo Faso si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti; Aljaz Struna ha lavorato a parte. Lo sloveno è anche in attesa di novità di mercato sul suo futuro. Domani per il Palermo è in programma una seduta di allenamento pomeridiana.

Intanto è stato designato l’arbitro per la partita di Coppa Italia di domenica alle 20,30 al Barbera contro il Vicenza: dirigerà Francesco Fourneau di Roma 1. Con lui in campo Valerio Colarossi di Roma 2 e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto ufficiale Alberto Santoro di Messina.

