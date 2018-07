Palermo, tentato furto ad un deposito di condizionatori: due arresti

Tentano di aprire la saracinesca di un deposito di attrezzature per la climatizzazione in pino giorno in vi Mortillaro nella zona di via Oreto. La polizia di stato ha arrestato Giuseppe Santoro, di 54 anni e Leonardo Enea, di 34 anni, entrambi palermitani accusati di tentato furto aggravato in concorso.

I poliziotti, ieri intorno alle 12.30, su disposizione della sala operativa, si sono andati in via Mortillaro, dove è stata segnalata la presenza di due uomini con un flex, che stavano cercando di forzare la saracinesca di un magazzino.

Gli agenti hanno notato due persone chinate davanti la saracinesca. I due si sono accorti dell’arrivo delle volanti e hanno cercato di disfarsi del flex gettandolo a terra.

Sono stati subito fermati ed identificati. I due non hanno saputo fornire ai poliziotti delle motivazioni valide sul perché si trovassero lì. Sul posto è arrivato il proprietario del magazzino che ha verificato con i poliziotti il tentativo di furto.

All’interno del magazzino c’erano diverse macchine per condizionatori complete, dal valore di 500 euro cadauna, corredate da diverse decine di metri di cavo di rame, oltre all’attrezzatura necessaria all’installazione ed altri attrezzi vari, per un valore totale di circa 15.000 euro. Sul luogo dell’intervento sono stati trovati, sequestrati il flex completo di prolunga utilizzato per forzare la saracinesca, un lucchetto reciso e un martello.

I due sono stati arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente ed in attesa di essere giudicati, sono agli domiciliari.

© Riproduzione riservata