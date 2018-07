Residenti in provincia gettano i rifiuti fuori orario alle porte di Palermo, 128 multati

Sono scattate 128 multe da 167 euro ciascuna per i cittadini residenti nei comuni della provincia che buttano i rifiuti fuori orario all’ingresso di Palermo.

È il risultato dei controlli degli agenti di polizia municipale che hanno effettuato accertamenti su diversi automobilisti tra sabato e domenica.

I vigili, in abiti civili e con auto prive di livrea istituzionale, hanno così comminato 128 sanzioni in viale Regione Siciliana all'altezza dell'ospedale Cervello e del centro commerciale Leroy Merlin e, dalla parte opposta della città, in via Guglielmini, al confine con il territorio di Villabate.

Intanto è in funzione dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 20 alle 22 il numero telefonico 335.7311773 riservato ai cittadini che volessero segnalare abusi e violazioni da parte dei residenti delle zone dello step 1 nel quartiere Strasburgo San Lorenzo e step 2 nei quartieri Politeama- Massimo in cui vige il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

I cittadini potranno segnalare alla polizia municipale tutti coloro che conferiscono i rifiuti fuori orario o che non rispettano il calendario della raccolta differenziata. Una persona è stata colta mentre abbandonava il sacchetto dei rifiuti fuori orario, da cui è scaturita una sanzione di 167 euro.

Nel weekend tra il 21 e il 22 luglio la polizia municipale ha multato 49 persone residenti in altri comuni mentre gettavano rifiuti fuori orario a Palermo.

L'amministrazione comunale per arginare questi comportamenti, che in pratica ammontano a 40 tonnellate di rifiuti in più al giorno, con aumento di attività e costi a carico della Rap, ha emesso un’apposita ordinanza in merito.

