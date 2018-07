Incidente nella notte in via Leonardo da Vinci: ubriaco alla guida finisce su tre auto parcheggiate

Un uomo palermitano di 43 anni D.F.S. ubriaco a volante si è andato a schiantare autonomamente su tre auto posteggiate in via Leonardo da Vinci all’altezza del civico 615 poco prima dell’incrocio con via Casalini. L’uomo era alla guida di una Citroen C3 che non era di sua proprietà.

La segnalazione dell’incidente è arrivata questa notte intorno alle 2,45 alla centrale operativa della polizia municipale di Palermo. Sul posto la pattuglia dell’infortunistica stradale ha effettuato i rilievi e ha sanzionato il quarantatreenne.

Le auto in sosta erano regolarmente parcheggiate sul margine destro della strada. Le tre vetture sono state gravemente danneggiate dall’impatto una Audi A2, una Lancia Y10 e una Fiat Punto.

L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro e il suo tasso di alcool nel sangue è risultato oltre gli 1,5 g/litro. In questo caso scatta la denuncia penale del conducente della vettura.

L’ammenda prevista va da 1.500 a 6.000 euro, fino all’arresto da 6 mesi a un anno. Gli agenti della polizia municipale hanno controllato la patente dell’uomo che è risultata già revocata. Il veicolo appartiene ad un’altra persona ed è stato momentaneamente sequestrato e rimosso con in carro attrezzi e verrà restituito all’avente diritto.

La patente è invece revocata in caso di recidiva, cioè ripetizione del reato, nell’arco di due anni.

