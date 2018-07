Comune di Palermo, Sinistra comune: approvare il consuntivo 2017

"Bisogna approvare immediatamente il bilancio consuntivo 2017 e portare in aula per il voto il bilancio di previsione 2018". Lo dicono i consiglieri comunali di Sinistra comune a Palermo.

"Non è comprensibile - si legge in una nota - il ritardo nell'approvazione del documento, con una conseguenza tanto grave come il commissariamento: eravamo certi che dopo il bilancio consolidato il consuntivo fosse stato già predisposto e dunque pronto per la discussione in aula. Bisogna impedire che un atto così importante venga approvato dal commissario; pertanto chiediamo l'immediato intervento dell'assessore Gentile anche per il dibattito sulla proposta del bilancio di previsione 2018 in consiglio comunale".

