Biagio Conte, ritorna a Palermo dopo il pellegrinaggio e per preparare la visita del Papa alla missione

È arrivato a Lourdes con i suoi piedi e il suo bastone, da solo, per ringraziare la Madonna, dopo cinque anni, «per la grazia ricevuta». Fratel Biagio Conte, fondatore della missione Speranza e carità di Palermo, arrivò al santuario con i volontari dell’Unitalsi con i piedi gonfi e cianotici, quando, improvvisamente, dopo un bagno nella piscina, i gravi disturbi che gli impedivano di camminare sparirono gradualmente. Tanto da consentirgli oggi di percorrere a piedi, con la croce in spalla, tutte le regioni d’Italia e anche interi Stati europei.

Biagio, infatti, è arrivato nella cittadina francese lo scorso 20 luglio, si è ritirato in preghiera e in silenzio, ma poi è stato raggiunto dalla famiglia del medico della missione, Francesco Russo, che con la moglie Dada e i tre figli in camper è andato a riprendere il missionario per riportarlo temporaneamente a Palermo.

Da ieri, infatti, Biagio è di nuovo in città - come riportato nelle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola -, perché incombe la preparazione della visita di papa Francesco il prossimo 15 settembre, un appuntamento che coinvolgerà la sede della missione di via Decollati, dove il Pontefice pranzerà velocemente assieme a un nutrito gruppo di poveri accolti. Poi, c’è da giurarlo, Biagio ricomincerà il pellegrinaggio con la croce per l’Europa.

