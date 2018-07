Choc anafilattico e infarto dopo il contatto con una medusa, bagnante salvata a Mondello

Una bagnante in choc anafilattico provocato dal contatto con una medusa mentre faceva il bagno a Mondello e con un principio d'infarto, è stata soccorsa prima dal marito, che fa il medico, e poi dai sanitari del 118 giunti in ambulanza da Partanna-Mondello.

L'episodio riapre la questione dell'assenza di un presidio nella borgata balneare.

"Non si comprende come sia possibile che in una spiaggia così affollata non si riesca a risolvere questo problema - dice Giuseppe Badagliacca, segretario regionale del sindacato Csa - Per capire quanto sia importante una postazione del 118 a due passi dalla spiaggia bisogna che ci sia una tragedia. Chiedo a tutti gli organi interessati alla vicenda di risolvere questo problema e consentire a chi svolge il soccorso di poterlo fare in tempi sempre più rapidi. Ogni minuto in questi casi è vitale".

