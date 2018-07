Con la sua moto contro un'auto, trentaseienne di Caccamo muore dopo 7 giorni di agonia

Giuseppe Pizzo, 36 anni, è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un incidente avvenuto lo scorso 19 luglio sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. Il giovane di Caccamo a bordo di una moto si è scontrato con una autovettura. Era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in elisoccorso. Qui dopo una settimana è deceduto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Termini Imerese.

Oggi pomeriggio traffico in tilt questa mattina sulla A19 in direzione di Palermo all’altezza dello svincolo di Termini Imerese e sulla Statale 113 a Messina per diversi incidenti.

Intorno alla 8,30 un mezzo pesante ha preso fuoco in modo autonomo. L’autista è riuscito a lasciare in tempo il camion. Intanto cento metri dopo un’auto e una moto si sono scontrate mentre erano in coda dietro al mezzo in fiamme. Il centauro è rimasto lievemente ferito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito, trasportandolo nell’ospedale più vicino.

Mezz’ora più tardi si è verificato un tamponamento a catena fra tre automobili che erano in coda dietro il mezzo pesante. In questo caso si sono registrati solo danni ai mezzi.

Intanto sulla SS 113, all’altezza di Messina, traffico paralizzato per due ore per un incidente che ha visto coinvolto uno scooter e un'auto. Anche in questo caso il motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasporto in ambulanza in ospedale a Messina.

Il personale dell’Anas ha permesso le operazioni di soccorso e poi ha spostato i mezzi per consentire alle vetture di circolare anche se con rallentamenti. I mezzi sono stati spostai solo alla fine dei rilievi

© Riproduzione riservata