Donna rapinata in casa a Palermo, rubati 7mila euro: caccia al ladro

Una donna è stata rapinata questa mattina in casa, in via Lombardia, a Palermo. Un uomo con una scusa si è fatto aprire la porta dell'appartamento al sesto piano e ha strattonato la vittima.

Poi si è diretto nelle stanze e in un cassetto ha trovato 7 mila euro che la signora ha prelevato poco per volta dalla banca. Dopo avere afferrato i soldi è fuggito via.

Nel palazzo ci sono le telecamere che lo hanno ripreso in fuga. Indaga la polizia. È intervenuta anche la Scientifica.

