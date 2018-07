Cittadino dà l'allarme, furto sventato in una pasticceria a Palermo. Il titolare: "Per un anno colazione gratis"

Il senso civico di un cittadino ha permesso di sventare il furto nella nota pasticceria palermitana Salvo Albicocco, in via Principe di Villafranca. A raccontare la storia è Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia di oggi.

Venerdì, intorno alle 22,30 un marocchino di 34 anni è riuscito a smontare indisturbato la grata di ferro di una delle finestre della pasticceria ed entrare prendendo una decina di bottiglie di vino e i pochi spiccioli in cassa (circa 14 euro).

Ma non aveva fatto i conti con un cittadino che si è accorto degli strani movimenti e ha chiamato i carabinieri, permettendo di sventare il furto, arrestando l'uomo in flagranza.

Ora Albicocco vuole rintracciare il cittadino e ringraziarlo in maniera concreta: "Una torta regalata? Sarebbe il minimo - dice - ma io vorrei offrirgli la colazione per un anno! Il suo gesto per me non ha prezzo".

