Butta rifiuti per strada a Palermo, residente lo richiama: scoppia lite, interviene il comandante dei vigili

Un cittadino residente di via Sampolo, stamani intorno alle 10,45, stava redarguendo verbalmente un cinquantenne che aveva abbandonato sulla strada un sacchetto di rifiuti, invitandolo a desistere dal gesto incivile, poiché nel quartiere in atto vige la raccolta differenziata, con un calendario dei giorni di raccolta in base alla tipologia del rifiuto. La persona che aveva lasciato i rifiuti ha reagito provocando un’animata discussione.

Alla scena - dice l’ufficio stampa dei vigili urbani - ha assistito il comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese che dopo essersi qualificato, ha chiesto alla centrale operativa l'intervento di una pattuglia per identificare e sanzionare il trasgressore. Marchese si è complimentato con il cittadino per «il senso civico dimostrato nel rimarcare un gesto incivile che incide sulla collettivitá».

© Riproduzione riservata