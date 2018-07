Coltivazione e spaccio di marijuana, due arresti a Cinisi e Terrasini

Coltivazione e spaccio di marijuana nel Palermitano. Sono stati arrestati due uomini tra Cinisi e Terrasini.

In una prima operazione, i carabinieri di Cinisi hanno arrestato F.G, di 41 anni, per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per un 25enne di Terrasini.

I militari hanno trovato all’interno di un’abitazione un piantagione indoor di sei piantine corredate da un sistema di illuminazione ed areazione. Sono stati scoperti 150 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio.

I carabinieri hanno poi sequestrato una bilancia di precisione, materiale vario per la coltivazione, manuali e riviste del settore e l’intero sistema di coltivazione. F.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il 41enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed all’obbligo di dimora in Cinisi.

I carabinieri di Terrasini, invece, hanno arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, C.G, di 30 anni. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato circa 40 grammi di marijuana, che è stata sequestrata. La sostanza stupefacente è stata ritrovata parte sul tavolo del soggiorno, pronta alla vendita. La marijuana era nascosta all’interno di una busta in plastica stesa tra i panni e coperta da un telo da mare.

Il trentenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito direttissimo. Dopo la convalida degli arresti è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

