Isnello, migrante gambiano muore annegato nella piscina del centro di accoglienza

Un gambiano di 20 anni David Mandy è morto annegato mercoledì scorso (la notizia si è appresa oggi) nella piscina del centro di accoglienza di Piano Torre ad Isnello.

Il giovane, secondo quanto ricostruito sarebbe stato colto da malore ed è deceduto. A nulla sono serviti i soccorsi prima degli operatori della struttura e poi dei sanitari del 118. Sono intervenuti anche i carabinieri.

La salma dopo l’ispezione del medico legale è stata riconsegnata per celebrare i funerali che si sono svolti ieri a Isnello. Il centro di accoglienza è ospitato in quello che fino a 5 anni fa era l’hotel Piano Torre, una storica struttura turistica gestita dalla famiglia Mogavero, e in cui c'è una grande piscina.

