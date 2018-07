Doppia seduta per il Palermo, a lavoro anche Brignoli

Vigilia di amichevole per il Palermo, che nella giornata di oggi ha svolto la consueta doppia seduta di allenamento sul campo di Sappada. Al campo ha fatto capolino anche Brignoli, che ha avuto l'autorizzazione per lavorare con la sua nuova squadra in attesa di ufficializzarne il trasferimento.

Il portiere però non si è allenato sul campo, né tantomeno ha preso parte alla partitella che ha chiuso l'allenamento odierno. La squadra di Tedino ha lavorato sul piano tecnico-tattico nella parte mattutina, per poi tornare in campo nel pomeriggio con partite a tema e partita finale in porzione ridotta del terreno di gioco. Il tutto, nuovamente, sotto una fitta pioggia che però non ha appesantito più del dovuto il terreno di gioco.

Nel corso della partitella, attaccanti in grande spolvero: le tre reti del 2-1 finale arrivano tutte da giocatori del reparto offensivo. Embalo su rigore apre le marcature per la squadra senza pettorina, Moreo segna il gol del raddoppio e Nestorovski chiude la contesa con la rete della bandiera per l'altro gruppo. Entrambe le formazioni sono scese in campo col 4-3-1-2, modulo che sta accompagnando il Palermo durante questa fase del pre-campionato.

Ancora assente dal terreno di gioco Chochev, alle prese con una tendinopatia che lo costringe alle stampelle. Il bulgaro ha svolto fisioterapia e lavoro in palestra. Prosegue invece il lavoro atletico a gradi per Ingegneri, in ripresa dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori da ormai un anno. Salvi continua a lavorare in palestra e a svolgere lavoro metabolico. Alla partitella, inoltre, non ha preso parte il norvegese Aleesami.

