Palermo, concerti al Politeama e area pedonale a Sferracavallo: info sul traffico nel weekend

Nonostante il caldo estivo e spiagge e località balneari siano prese d'assalto da bagnanti e turisti, a Palermo non mancano gli eventi culturali in centro città. Prosegue sabato pomeriggio, in piazza Ruggero Settimo, il ciclo di concerti dell'Orchestra Sinfonica siciliana. Un appuntamento che avrà anche ripercussioni sulla viabilità cittadina, tra divieti di sosta e chiusura al traffico nelle vie limitrofe. In particolare, stop alle auto, dalle 20 alle 23: in piazza Ruggero Settimo, via Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e via Isidoro La Lumia, via Turati, via D. Scinà nel tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati; ancora via G. Daita nel tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati; infine, via Della Libertà, carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini/Crispi (escluse) e via R. Settimo (esclusa). Chi viene da via Archimede potrà procedere solo in direzione di via Siracusa. Sul lato destro del carreggiata laterale di monte viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta (ma la strada non verrà chiusa e sarà dunque percorribile). In via N. Garzilli all'incrocio con via Dante sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra. Dalle 17 alle 24, inoltre, scatteranno i divieti di sosta, ambo i lati, in piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari e in via Emerico Amari, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia.

Sferracavallo invece entra nel clou della movida estiva, soprattutto nei weekend. Tutti i sabato e domenica fino al 16 settembre è in vigore l'aerea pedonale, che rivoluziona il traffico nella borgata marinara. Dalle 20.30 alle 24 niente auto in piazza Marina di Sferracavallo, in via Dammuso, via Torretta nel tratto compreso tra via Catullo e via Plauto e in quest'ultima nel tratto compreso tra via Torretta e viale Leone (nelle strade chiuse divieti di sosta sul lato destro, per ciascun senso di marcia, dalle 19.30 alle 24).

Le auto potranno circolare in via Amorello ma solo in direzione di via Scalo di Sferracavallo. In via dei Pescatori, nel tratto compreso tra via Dammuso e via del Manderino le auto potranno procedere sono in direzione monte. istituzione del senso unico di marcia in direzione monte.

© Riproduzione riservata