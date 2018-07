Osama Zoghlami del Cus Palermo convocato per gli Europei di Berlino

Osama Zoghlami convocato dal direttore tecnico della Nazionale maggiore, Elio Locatelli, per i Campionati Europei di Atletica Leggera, che si disputeranno dal 6 al 12 agosto prossimi a Berlino.

Sono 89 in tutto gli atleti azzurri (49 uomini e 40 donne), insieme ai Big come Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi, Fabrizio Donato, Libania Grenot. Tra loro anche Ussem, che sarà uno dei tre azzurri impegnati nei tremila siepi.

Batteria giorno 7, eventuale finale il 9 agosto.

I colori del Cus Palermo tornano a sventolare nel contesto della massima competizione continentale di Atletica Leggera. La terza, dopo Olimpiadi e Mondiali, per importanza.

Per Osama si tratta di un anno a dir poco positivo, con l'8.22 della scorsa stagione a cui hanno fatto seguito le ottime prestazioni d'inizio anno, il ritorno in azzurro in occasione degli scorsi Giochi del Mediterraneo e adesso la convocazione più importante.

"Ci speravo in questa convocazione, - dice Osama - non a caso mi trovo al Sestriere a lavorare sodo. Qualora fosse arrivata volevo già essere sulla strada giusta per andare in Germania nelle migliori condizioni. Sto bene, sto lavorando bene e sono felicissimo. E carico. Ringrazio il Prof. Polizzi, che come sempre è qui con me per curare al meglio il nostro lavoro e tutto il Cus Palermo. E' un sogno e voglio farmi trovare pronto".

