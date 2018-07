Incidenti a Palermo, grave un 18enne. Auto contro le transenne, altro giovane ferito

È ricoverato in prognosi riservata un ragazzo palermitano di 18 anni. Il giovane ieri era alla guida di una Yamaha Mt 03 che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da una palermitana di 64 anni.

L'impatto è avvenuto in via Evangelista di Blasi, all'angolo con via Romualdo salernitano. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Intanto gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul posto e hanno sequestrato entrambi i mezzi.

Altro incidente intorno alle 2,15 di questa notte: un un’auto si è schiantata contro le transenne del tram in viale Regione siciliana all’altezza di via Altofonte, nella carreggiata laterale in direzione Catania. Il conducente, un 22enne, non ha riportato ferite gravi e ha chiamato lui stesso i soccorsi. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale Civico.

La polizia municipale ha chiesto accertamenti urgenti sul tasso alcolemico nel sangue. Gi agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi. Dalle centrale operativa sono stati allertati gli operai della Sis che hanno sistemato in breve tempo le transenne del tram per permettere una normale circolazione.

