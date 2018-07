Anniversario della strage di via D'Amelio, così cambia il traffico a Palermo

Modifiche al traffico in occasione del 26° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli- A Palermo si svolgeranno diverse manifestazioni e il comando della polizia municipale ha disposto una serie di variazioni alla viabilità per ragioni di sicurezza da oggi fino a giovedì.

Da oggi e fino alle ore 7,00 del 18 luglio è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, in via della Vetriera e via Alloro, nel tratto compreso tra via Castrofilippo e via IV Aprile.

Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, anche nelle vie e piazze ricadenti nel perimetro del campetto di calcio di piazza Magione: via Francesco Riso; via Castrofilippo (nel tratto tra via Magione e via del Sole); via Carlo Rao (compresa l'area regolamentata a parcheggio); via Filangeri (nel tratto compreso tra via C. Rao e via Carlo Botta); via Pardi (nel tratto compreso tra via C. Rao e via Evola); via Evola; piazza Magione; via dello Spasimo (nel tratto tra via Evola e via della Vetriera).

Da mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte del 19 luglio divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, in via Mariano D'Amelio (intero tratto nel quale si accede dalla via Autonomia Siciliana; via dell’Autonomia Siciliana (tratto tra via Ferri e via A. Sadat /p.zza G.le Cascino); via Morselli; Largo G. La Loggia.

Domani è prevista l'"Acchianata" su Monte Pellegrino. Partenza entro le ore 19 da via D'Amelio per proseguire per via Autonomia Siciliana, in direzione via E. Morselli, piazza Generale Cascino, via Isaac Rabin, Largo Sellerio, via Pietro Bonanno, "Castello Utveggio". Chiusura al passaggio del corteo da via Autonomia Siciliana, in direzione via E. Morselli, piazza Generale A. Cascino, via Isaac Rabin, Largo A. Sellerio, via Pietro Bonanno, "Castello Utveggio" via P. Bonanno sarà chiusa parzialmente.

© Riproduzione riservata