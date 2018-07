Palermo, deferito Zamparini per le dichiarazioni sull'arbitro La Penna

Tegola in casa Palermo. Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto della Figc hanno, infatti, deferito al Tribunale Federale Nazionale Maurizio Zamparini, socio e 'patron' del Palermo, "per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di Federico La Penna, arbitro della finale di ritorno del play off di Serie B Frosinone-Palermo disputata lo scorso 16 giugno".

Il club è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva. Zamparini, infatti, sull’arbitro La Penna disse: “Quanto successo contro il Palermo, quanto organizzato in quella partita, è una associazione a delinquere. Ci rivolgeremo sicuramente alla Corte d’appello: il ricorso era già pronto. Sarà presentato tutto, anche la questione relativa a La Penna. Gli avvocati e Giammarva stanno già lavorando sul da farsi”.

Non si ferma dunque la scia di polemiche dopo la partita che al Palermo è costata la rinuncia alla massima serie.

