Corteo antirazzista dal porto al centro di Palermo, traffico in tilt

Traffico in tilt nella zona del porto e di via Crispi a Palermo a causa di una manifestazione questo pomeriggio.

Il Forum Antirazzista di Palermo ha accoglie, infatti, in Sicilia, con due tappe a Palermo e Catania, la “Caravana Abriendo Fronteras”. A Palermo la Carovana è arrivata oggi alle 18 e in contemporanea è partita dall'area antistante il porto una manifestazione che ha raggiunto poi Piazza Pretoria.

Intanto, in tutta la zona è caos: le auto da via Crispi vengono dirottate verso il centro e in tutta l'area il traffico è bloccato.

