Palermo, conto alla rovescia per il Festino: alle 20.30 lo "svelamento" della Santa

Tutto pronto per il 394° Festino di Santa Rosalia, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura, con la direzione artistica di Lollo Franco e Letizia Battaglia. Il grande spettacolo dedicato alla Santuzza, il cui tema conduttore è “Palermo Bambina”, prenderà il via alle 21 e si articolerà in quattro tappe principali: Piano di Palazzo Reale, Cattedrale, Quattro Canti e Porta Felice prima della conclusione con i giochi d’artificio davanti al Foro Italico.

Alle 20.30, invece, ci sarà lo “svelamento della Santa” alla presenza dell’Arcivescovo mons. Corrado Lorefice, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Andrea Cusumano.

Grande coinvolgimento di pubblico, ieri sera, durante le prove del Festino. Applausi e stupore ai Quattro Canti per le incredibili acrobazie della compagnia catalana "La Fura dels Baus" e alla Cattedrale per le prove dei Kitonb Project.

Accoglienza trionfale anche per Leo Gullotta, altro straordinario protagonista del Festino, nel ruolo di narratore e diarista di uno spettacolo ricco di effetti speciali, musica, balli, emozioni e suggestioni. Nella serata di ieri è avvenuto anche il trasferimento dell’imponente carro di Santa Rosalia a Palazzo Reale da dove partirà il Corteo.

