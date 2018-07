Festino di Santa Rosalia, come cambia il traffico a Palermo: i divieti e le strade chiuse

Cambia la circolazione stradale di Palermo per il Festino di Santa Rosalia, con il traffico che nelle zone "classiche" dell'evento più atteso dei palermitani sarà stravolto. I giorni caldi, com'è noto, saranno sabato 14 luglio e domenica 15 luglio, e per quei giorni la polizia municipale ha predisposto una serie di divieti e chiusure di strade.

I vigili urbani presiederanno i percorsi delle manifestazioni per circoscrivere il perimetro degli eventi curando l’inibizione e la disciplina del traffico veicolare, per assicurare il regolare svolgimento dei cortei e la necessaria assistenza agli utenti.

Sabato 14 luglio la circolazione in direzione mare Foro Umberto I° sará interdetta dalle 17 alle 3 di domenica 15 luglio: da piazza XIII Vittime transito inibito nel sottovia in direzione di Foro Umberto I°; i veicoli provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi; via Cala all' altezza di via San Sebastiano riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori dalle 6 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio con varco sarà presidiato dal personale della polizia Municipale; da via Messina Marine il transito veicolare sarà deviato per via S. Cappello; via Lincolnchiusa da corso dei Mille in direzione mare: i veicoli provenienti da via Archirafi svolteranno a sinistra per via Lincoln in direzione della stazione centrale; da piazza Giulio Cesare, chiusura al transito veicolare in direzione via Roma.

Per la particolare circostanza, soprattutto per i veicoli diretti agli imbarchi (mezzi pesanti compresi), in deroga ai divieti vigenti, sarà possibile percorrere il tragitto via Cappello - corso dei Mille - via Lincoln - via Roma - via Cavour – Porto ovvero altro percorso che sarà individuato e consigliato dal personale della Polizia Municipale. I divieti di sosta con rimozione coatta nelle vie del percorso e adiacenti, scatteranno dalla mezzanotte del 12 luglio alle 24 del 15 luglio e comunque sino a cessate esigenze.

Domenica 15 luglio dalle 19 alle 22.30 e comunque sino a cessate esigenze entrerá in vigore la chiusura del transito veicolare al passaggio della processione, lungo il seguente itinerario: Cattedrale, via Vittorio Emanuele, piazza Marina (andata), via Vittorio Emanuele, via Maqueda, Discesa dei Giovenchi, piazza Sant'Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà, via Judica, via Gioiamia, via Bonello (ritorno ed arrivo).

© Riproduzione riservata