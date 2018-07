Elena, bagherese di 9 anni campionessa di scacchi: gareggerà ai campionati europei

La piccola scacchista bagherese Elena Cammalleri ad agosto gareggerà al torneo europeo in Lettonia a Riga dal 19 al 30 agosto. E dalla comunità di Bagheria le arriva un grande in bocca al lupo.

La piccola non è nuova a sfide di grande livello. Elena ha solamente 9 anni e frequenta la quarta elementare della scuola Emanuela Loi. Fa parte della Asd scacchi città di Palermo, ha cominciato a giocare ad appena 5 anni ed ha già vinto i campionati italiani under 8.

La giovane scacchista è arrivata seconda al campionato italiano nella categoria under 10 femminile e rappresenterà appunto l'Italia ai prossimi campionati europei di Riga.

Il sindaco Patrizio Cinque e l'assessore alla pubblica istruzione Romina Aiello e tutta l'amministrazione, congratulandosi con la piccola Elena, le augurano di potere realizzare i propri sogni e di portare a casa un buon piazzamento.

S.I.

