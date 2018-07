Palermo, è il giorno delle Frecce Tricolori: divieti e strade chiuse. Alle 18 la diretta su Gds.it e Facebook

Tutti con il naso all'insù, spettacolo nei cieli di Palermo: oggi è il giorno delle Frecce Tricolori. Un ritorno atteso da sette anni. L'Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale si alzerà in volo dall'aeroporto di Boccadifalco per raggiungere il Foro Italico, dove si esibirà tra volteggi e acrobazie alle 18. Alla stessa ora il Giornale di Sicilia mostrerà l'evento in diretta sulla pagina Facebook e sul sito Gds.it.

Nel cielo del Foro Italico l'intrattenimento comincerà un po' prima, alle 16.30, quando inizieranno i sorvoli degli aeroplani dell’Aero Club Palermo, a cui seguiranno una dimostrazione di salvataggio in mare con un elicottero dell’aeronautica militare e le esibizioni degli elicotteri di guardia di finanza, carabinieri e polizia.

Attesi oltre 50mila spettatori che accorreranno già dalle prime ore del pomeriggio per assistere alle acrobazie delle Frecce Tricolori, ai loro rombi e alle inconfondibili scie colorate, come il tricolore della bandiera nazionale. Nell'attesa, già ieri, la città ha ascoltato i primi rombi degli aerei, che si sono cimentati in diverse prove prima dell'esibizione di oggi pomeriggio.

Per l'occasione il traffico subirà alcune modifiche, soprattutto nell'area attorno al Foro Italico. A partire dalle 12, il Foro Umberto I e le vie in direzione mare saranno chiusi al traffico. Il passaggio delle auto sarà interrotto da piazza XIII Vittime, i veicoli provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi; mentre in via Cala, all’altezza di via San Sebastiano, verrà riaperto temporaneamente il varco (con rimozione temporanea dei dissuasori) e si potrà proseguire solo in direzione di via Vittorio Emanuele e Piazza Marina, dove a sua volta è in vigore la chiusura del Cassaro basso.

L’area coinvolta dalla manifestazione verrà transennata a partire da corso Vittorio Emanuele, a valle di piazza Marina in direzione mare, sotto piazza Santo Spirito, a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci.

Non si potrà circolare neanche in un tratto di via Lincoln, quello compreso tra corso dei Mille e Foro Umberto I. Le auto che provengono da via Archirafi potranno svoltare a sinistra verso la stazione centrale. Da via Messina Marine, invece,il traffico verrà deviato su via Salvatore Cappello.

Fino alle 19 è vietata la sosta lungo le vie e le piazze adiacenti l’area di esibizione, da piazza Capitaneria di Porto fino a piazza Sant’Erasmo.

Predisposte quattro aree di sosta per i pullman: in via Adorno-viale dei Picciotti, e nei parcheggi Basile, Nina Siciliana e Lennon (ex piazzale Giotto).

