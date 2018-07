Due scosse di terremoto sulle Madonie, epicentro a Polizzi Generosa: nessun danno

Terremoto nelle Madonie questa mattina. Il sito dell'Ingv ha confermato due scosse, una intorno alle 7 e l'altra intorno alle 9, di magnitudo 2.4, con l'epicentro a circa quattro chilometri ad ovest di Polizzi Generosa, nel cuore della provincia di Palermo. Il terromoto ha avuto una profondità di circa cinque chilometri.

Vicini all'epicentro (nell'arco di venti chilometri), e che quindi hanno avvertito la scossa distintamente, non solo ovviamente Polizzi ma anche come come Scillato, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Castellana Sicula, Collesano, Petralia Sottana, Isnello, Blufi, Valledolmo, Petralia Soprana, Cerda, Gratteri, Alimusa, Castelbuono, Bompietro, Resuttano, Geraci Siculo, Lascari e Campofelice di Roccella. Non si registrano comunque danni, nessun ferito.

