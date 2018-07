Lo show delle Frecce Tricolori a Palermo, divieti e strade chiuse: così cambia la viabilità

Spettacolo nel cielo di Palermo domenica 8 luglio. Occhi puntati in alto: dopo sette anni torneranno a volteggiare in cielo, sopra il Foro Italico, le Frecce Tricolori.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà a partire dalle 18. I dettagli della manifestazione verranno presentati in una conferenza stampa oggi pomeriggio, alle 15. Intanto la città si prepara ad accogliere l'evento, che avrà anche non poche ripercussioni sulla viabilità, già a partire da domani, sabato 7 luglio.

Da domani pomeriggio, a partire dalle 15 e fino alle 19, verrà chiusa al traffico un tratto della carreggiata lato mare del Foro Umberto I, quello compreso fra Porta Felice e via Lincoln. Si procederà dunque su una sola carreggiata, quella lato monte, dove nella stessa fascia oraria (15-19) verrà istituito il doppio senso di marcia.

Sabato e domenica, dalle 7 alle 19, divieti di sosta scatteranno lungo tutto il Foro Italico. Gli automobilisti infatti non potranno parcheggiare in nessuna delle due carreggiate di Foro Umberto I, in via Cala, via Lincoln (ambo i lati); così pure in piazza Tonnarazza e piano Sant'Erasmo. Lungo via padre Giovanni Messina, in entrambi i lati, invece, i divieti di sosta permarranno più a lungo: da domani mattina, alle 7, e fino alle 19 di domenica 8 luglio.

Scatteranno domenica le modifiche più stringenti. A partire dalle 12 e fino alle 19, il Foro Umberto I sarà chiuso alle auto in entrambe le carreggiate già a partire da corso Vittorio Emanuele, all'altezza di piazza Marina, e fino in via Messina Marine. L’accesso ai mezzi sarà negato già in via Cala, all’altezza di via San Sebastiano chiudendo entrambe le carreggiate. Obbligo di svolta a sinistra per chi viene da via Cavour e arriva in piazza XIII Vittime . Non si potrà circolare neanche in un tratto di via Lincoln, quello compreso tra corso dei Mille e Foro Umberto I. Le auto che provengono da via Archirafi potranno svoltare a sinistra. Sempre dalle 12 alle 19, non si potrà circolare neanche in via Tiro a Segno, nel tratto fra via Archirafi e piazza Tumminello. In via Messina Marine, invece, per chi procede verso il Foro Italico, all'altezza di via Salvatore Cappello scatterà l'obbligo di svoltare a sinistra per la chiusura del tratto successivo.

Predisposte quattro aree di sosta per i pullman: in via Adorno-viale dei Picciotti, e nei parcheggi Basile, Nina Siciliana e John Lennon (piazzale Giotto).

