Incendi nel Palermitano: roghi a Sciara, Belmonte, Alia ed anche in città

Forti raffiche di scirocco hanno alimentato diversi incendi sterpagli nel Palermitano sin da questa mattina. Numerose chiamate al 115 per incendi di sterpaglie che sono divampati a Sciara, Montelepre e Belmonte Mezzagno. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenute per circoscrivere i roghi.

L’incendio che ha destato più allarme è divampato ad Alimena dopo le 13. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e gli operai antincendio boschivo della forestale che hanno spento i roghi divampanti in terreni incolti. In un’ora e mezza le fiamme sono state domate e la zona è stata messa in sicurezza.

Intanto altri piccoli roghi sono divampati nel pomeriggio a Ficarazzi, Balestrate e Camporeale. Interventi anche in città nella zona di via Papireto e di corso Calatafimi.

Molti incendi sarebbero stati innescati da persone che hanno dato fuoco alle sterpaglie dei loro terreni fuori dal tempo massimo previsto per legge (15 giugno), scegliendo anche una giornata ventosa pericolosa per lo sviluppo delle fiamme.

Dalla sala operativa della dipartimento della protezione civile regionale è scattato l’allarme per un vasto incendio che sta interessando Piazza Armerina in contrada Calamari, dove gli uomini della forestale hanno richiesto l’intervento di due elicotteri della marna e dei vigili del fuoco in supporto alle squadre di terra.

© Riproduzione riservata