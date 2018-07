Orchestra Sinfonica, all'Orto Botanico di Palermo il concerto del maestro Giulio Plotino

Proseegue il programma estivo in Sicilia dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Giovedì 5 luglio, alle ore 21, all’Orto Botanico di Palermo andrà in scena il concerto nel settecentesco giardino dell’Università degli Studi di Palermo, diretto dal maestro Giulio Plotino. In programma per il secondo dei concerti all'Orto Botanico, le musiche di Čajkovskij, Rossini e Paganini. In particolare Plotino, oltre a dirigere l'orchestra, sarà impegnato anche nella veste di violino solista.

Plotino, nato a Genova, ha ottenuto il diploma nel conservatorio della sua città e si è successivamente laureato presso la Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht nella classe di Philipp Hirschhorn. Si è laureato al concorso internazionale “Premio Paganini” di Genova e ha vinto il concorso “Premio Città di VittorioVeneto”.

Per 15 anni ha collaborato come Primo Violino con orchestre quali London Philharmonic Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Barcelona Symphony Orchestra West Australian Symphony Orchestra.

