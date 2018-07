Incidente a Palermo, traffico impazzito alla Favorita: diverse auto coinvolte, un ferito

Traffico impazzito alla Favorita, a Palermo, per un incidente che ha coinvolto diverse vetture, con una persona ferita trasportata a Villa Sofia. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, il sinistro è avvenuto in direzione Palermo, all'altezza di via Case Rocca. Il traffico da Mondello verso la città è andato completamente in tilt per circa un'ora, in entrambe le carreggiate.

Le vetture coinvolte sono state rimosse e il flusso veicolare, seppur rallentato, è ripreso a circolare in maniera normale. Indagini da parte dei vigili urbani per ricostruire la dinamica. Il ferito, trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

