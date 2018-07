Il sequestro a Giacchetto

Riceviamo questa lettera dall’avvocato Dario Greco e dai signori Faustino Giacchetto, Concetta Argento e Carmelo Marco Giacchetto.

Nell’interesse e per conto dei signori Faustino Giacchetto e Concetta Argento, in proprio e nella qualità dei genitori della minore Giuliana Giacchetto, e del signor Carmelo Marco Giacchetto, che sottoscrivono la presente, Vi costituisco in mora per il risarcimento del danno conseguente alla falsa notizia diffusa dal Giornale di Sicilia nell’edizione del 3 luglio 2018 secondo cui il nucleo familiare del dottor Faustino Giacchetto sarebbe stato destinatario di una confisca conseguente a sequestro in prevenzione per l’importo di euro 70.000.000,00.

Tale notizia, riportata nella prima pagina del quotidiano e nella homepage del sito internet, unitamente al titolo dell’articolo e al suo testo a pagina 13 del quotidiano e dal link http://palermo.gds.it/2018/07/ 03/corruzione-confiscati-70- milioni-a-giacchetto_878878/ (entrambi a firma di Riccardo Arena) è assolutamente falsa e foriera di un enorme danno all’interno nucleo familiare dei miei assistiti.

Il rispetto dei più elementari doveri giornalistici e di informazione avrebbe dovuto consentire di non diffondere notizie false; sarebbe stato infatti sufficiente dare una corretta lettura del decreto del Tribunale di Palermo è di importo notevolmente inferiore a 70 milioni di euro (euro 4.000.000,00 circa) e che il suddetto importo di euro 70.000.000,00 non era neanche stato oggetto di sequestro, né tanto meno nella disponibilità del patrimonio del nucleo familiare dei miei assistititi.

Non si comprende pertanto quale sia stata la fonte o il dato utilizzato dalle testate giornalistiche per diffondere la falsa notizia relativa al 70 milioni, senza neanche precisare che quanto oggetto di restituzione è di valore sicuramente superiore a quanto confiscato.

----------------------------------------------

Prendiamo atto della precisazione. La quantificazione del valore dei beni è stata indicata da una fonte istituzionale attendibile.

R. Ar.

© Riproduzione riservata