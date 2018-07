Collettore fognario a Palermo, si sblocca il cantiere di via Roma: gli operai tornano al lavoro

Si sblocca il cantiere di via Roma: gli operai sono tornati al lavoro per ultimare gli interventi del collettore fognario. A darne notizia un articolo di Pierpaolo Maddalena sul Giornale di Sicilia di oggi.

Dopo due mesi di stop, ieri sono riapparsi gli operai della Sikelia, la ditta che sta eseguendo i lavori che, una volta ultimati, permetteranno alla Tim di intervenire nella parte di sua competenza.

Uno spiraglio di luce per commercianti, residenti e automobilisti che da inizio aprile devono fare i conti con la chiusura di un tratto di via Roma, dall’incrocio con via Cavour in poi, verso piazza Sturzo. Ancora nessuna certezza però sulla riapertura al traffico del tratto off-limits.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE