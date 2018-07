Corruzione, confiscati 70 milioni a Giacchetto

La confisca dei beni non è integrale: a Faustino Giacchetto, considerato «socialmente pericoloso», alla moglie, al figlio e ad altri parenti tornano indietro, fra le altre cose, 13 appartamenti e una serie di gioielli e orologi di valore, più conti e titoli.

Ma la decisione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo - come riportato nelle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola - colpisce l’ideatore del «sistema» che dal 2006 in poi, grazie alla corruzione seriale, sarebbe riuscito ad appropriarsi di finanziamenti regionali ed europei per decine di milioni. E che per poco meno di una decina d’anni avrebbe fatto quel che avrebbe voluto, alla Regione e al Ciapi.

Al netto di ciò che gli è stato restituito perché ritenuto lecito o di provenienza ereditaria, ammonta a circa settanta milioni, il valore dei beni dell’imprenditore, che passano allo Stato.

