Perde il controllo del suo scooter, incidente sulla Palermo-Mazara: due persone ferite

Nuovo incidente questa notte nello svicolo per Cinisi sulla A29, intorno alle 4. A bordo di uno scooter due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione della polizia stradale di Palermo, che hanno effettuato i rilievi, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo prima di riuscire ad immettersi nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo per cause in via d’accertamento. I due sono caduti sull’asfalto, rimanendo feriti non gravemente. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno trasportato una persona all’ospedale Villa Sofia di Palermo e l’altra all’ospedale Civico di Partinico. In medici li stanno tenendo sotto osservazione per valutare la gravità delle lesioni che ha potuto causare l’impatto.

Ieri notte in viale Regione siciliana Sud Est in direzione Trapani aveva perso la vita un centauro palermitano vita Alessandro Salomone, di 32 anni. Il giovane era alla giuda di una Kawasaki, di cui avrebbe perso il controllo. Sul posto i sanitari del 118 lo avevano soccorso e caricato in ambulanza diretti verso l’ospedale Villa Sofia. Ma a causa delle gravissime lesioni causate dall’impatto Salomone era morto prima di arrivate al nosocomio. La vittima abitava in zona. Alessandro Salomone aveva appena salutato un gruppo di amici con cui aveva trascorso la serata e stava tornando a casa.

© Riproduzione riservata