Palermo, arrestato grossista della droga: sequestro di hashish, marijuana e cocaina

Nella zona dell’ospedale Policlinico a Palermo, alla fine di un appostamento e un pedinamento, i finanzieri hanno trovato e sequestrato ventisette chili di hashish, due etti di marijuana e nove grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola Beretta e oltre settanta proiettili. E’ stato arrestato Rocco Di Mariano, di 30 anni, ritenuto un grossista di droga.

Di Mariano è stato arrestato e posto immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è già noto per rapine, per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e Di Mariano è stato portato in carcere.

