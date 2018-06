Palermo, senza casa in presidio davanti all'assessorato: "No a sfratti e sgomberi"

Sit-in della famiglie occupanti un edificio in corso Pisani davanti agli uffici dell'assessorato comunale alla Cittadinanza sociale di Palermo.

Con striscioni e slogan "Blocchiamo sfratti e sgomberi" e "Prima la casa per tutti", i senza casa chiedono al Comune di essere inseriti nella sanatoria delle case occupate. A sostenere la protesta delle famiglie, il comitato Fronte di lotta per la casa: “Fuori dalla legge sulla sanatoria rimangono ancora molte persone - dice Salvatore Genovese del comitato - Queste famiglie, infatti, occupando uno stabile non di proprietà comunale non rientrerebbero in essa. Ciò che rischiano è, pertanto, uno sgombero".

Le famiglie raccontano di essere in condizioni disperate: senza lavoro, disoccupati e con figli minori al seguito. In passato, hanno presentato richieste di regolarizzazione tramite il pagamento di un affitto d'indennità. Istanze respinte dal tribunale o rilanciate con richieste di somme più alte.

"Chiediamo al Comune, innanzitutto, un suo intervento straordinario volto a bloccare lo sgombero a tempo indeterminato e, poi, che si prenda carico di queste famiglie fino a quando non sarà trovata una soluzione dignitosa e stabile", conclude Genovese.

© Riproduzione riservata