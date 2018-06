Il Palermo riparte da Sappada, il ritiro precampionato in Friuli

Il Palermo riparte da Sappada. La squadra rosanero sosterrà la preparazione estiva nella località friulana dal 15 al 28 luglio. La sera di sabato 14 luglio il gruppo si radunerà a Sappada per iniziare nella giornata successiva gli allenamenti con una doppia seduta. Al termine del ritiro in Friuli i rosanero rientreranno in città per proseguire gli allenamenti.

Proprio oggi è arrivata la notizia che il Palermo rimarrà in serie B. E' stato infatti respinto il ricorso dopo l’udienza di fronte alla corte sportiva d’appello nazionale della Federcalcio sui fatti accaduti durante Frosinone-Palermo, finale di ritorno del play-off di Serie B. L'ultima speranza per la promozione è la sentenza sul Parma, che comunque non arriverà prima di tre settimane.

© Riproduzione riservata