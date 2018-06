Sosta selvaggia a Palermo, 176 multe in meno di un mese tra Mondello e Sferracavallo

Cinquantaquattro multe per divieto di sosta, per un totale di 176 sanzioni in meno di un mese nell'area della movida estiva di Palermo, da Mondello a Sferracavallo. È questo il bilancio dello "Street control" avviato dalla polizia municipale per la terza settimana consecutiva nelle borgate marinare.

Sabato sera, nella zona tra Partanna, Mondello, Sferracavallo e Arenella, la videocamera delle pattuglie ha immortalato 54 violazioni per divieto di sosta, le cui sanzioni saranno notificate ai trasgressori nei prossimi giorni.

In alcune strade dell'Arenella le auto parcheggiate in tratti vietati hanno mandato in tilt la circolazione, provocando intralci inestricabili tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili urbani.

