Un incidente tra un ciclista palermitano di 56 anni e un automobilista di 64 anni, in via Belgio, è finito in rissa con quest’ultimo trasportato all’ospedale Villa Sofia con una ferita alla testa e il ciclista portato in questura.

La mancata precedenza tra automobilista e ciclista è finita a pugni. Il ciclista avrebbe colpito l'automobilista che caduto a terra ha perso sangue dalla testa.

