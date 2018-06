Maltempo nella notte a Palermo, alberi abbattuti e allagamenti anche in provincia

Violenti piogge si sono abbattute su Palermo e provincia questa notte causando allagamenti e disagi.

Le zone più colpite sono state quelle di via Falsomiele e via Villagrazia.

Numerosissime le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte di cittadini che si sono ritrovati intrappolati in auto, soprattutto nelle vicinanze dei cavalcavia. In via Altofonte e in via Falsomiele le strade si sono trasformate in fiumi a causa delle violente precipitazioni.

Diversi tombini fognari sono saltati creando allagamenti sia nelle abitazioni al pian terreno che in garage e magazzini. In via Villagrazia, all’altezza del civico 437, un albero si è abbattuto sulla sede stradale bloccando in parte la circolazione.

In viale Regione siciliana nella zona del Baby Luna un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente proprio per via delle strade bagnate, intorno alle 5. Per il conducente tanta paura ma fortunatamente non ha riportato nessuna ferita ma soltanto danni al mezzo su cui viaggiava.

Sempre in provincia di Palermo, soprattutto a Cefalù, nella parte della cittadina più vicino al mare, diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto perché le strade si sono allagate. Anche nella cittadina normanna i vigili del fuoco hanno salvato automobilisti intrappolati nelle loro vetture sempre all’altezza dei sottopassi.

© Riproduzione riservata