Atletica, Lo Piccolo e Immesi vincono il sesto trofeo città di Monreale

Sono Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) e Chiara Immesi (Universitas Palermo) i vincitori del sesto Trofeo Città di Monreale che si è disputato stamane nella cittadina normanna che si affaccia sul capoluogo siciliano. Un successo in fotocopia per i due atleti palermitani, trionfatori sempre a Monreale lo scorso anno.

Percorso tanto suggestivo quanto tecnico, cinque giri per un totale di 9350 metri, con il passaggio davanti alla Cattedrale di Santa Maria Nuova, tra cultura e storia millenaria. Gara autoritaria di Lo Piccolo incalzato da un intraprendente Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) che nel finale ha ridotto maggiormente le distanze, costringendo il battistrada a non distrarsi mai. Terza piazza per l’atleta di Ragalbuto palermitano d’adozione, Vito Massimo Catania (Universitas).

La gara al femminile ha visto l’ennesimo trionfo di Chiara Immesi che malgrado soffrisse dei postumi di una storta rimediata in settimana nel corso dell’allenamento, ha tenuto a bada le avversarie, stringendo i denti e chiudendo in solitaria. Al secondo posto l’ottima Luana Russo (Marathon Club Sciacca) fresca vincitrice a Corleone; terza in costante crescita Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo).

