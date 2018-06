Tram al capolinea a Palermo? Il Consiglio comunale vuole fare luce, la vicenda passa in Aula

Il tram verso il capolinea a Palermo? Il servizio tranviario cittadino è a rischio. A preoccupare è l'annuncio fatto dal presidente dell’Amat, Antonio Gristina, di passare tutto al Comune dall'1 agosto, considerate le difficoltà di bilancio, per via anche dei ritardi nelle entrate rispetto ai pesanti costi da sostenere per il personale. Sulla vicenda un articolo di Alessandra Turrisi sul Giornale di Sicilia di oggi.

Il caso approderà in Consiglio comunale, mentre il Movimento 5 stelle annuncia una mozione di sfiducia al sindaco.

